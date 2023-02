"Ecco il nostro progetto per far rivivere la sede storica di Giurisprudenza"

Il progetto di sei studenti di Giurisprudenza dell’università di Camerino per far rivivere ai colleghi la sede storica della facoltà. Lunedì, al campus universitario (sede di Giurisprudenza dopo il sisma 2016) sono state affisse gigantografie raffiguranti la sede storica della facoltà, nel Palazzo ducale in piazza Cavour. Il progetto è stato ideato e fortemente voluto da un gruppo di ragazzi della facoltà – Carlo Alberto Pierdominici, Nicoletta Imperatori, Simone Remigi, Giovanni Bova, Davide Schiavone e Giacomo Cantiello –, approvato e patrocinato da Unicam, "Ha lo scopo – spiegano – non solo di valorizzare l’attuale nuova sede, ma soprattutto di far rivivere, seppur per ora tramite le riproduzioni fotografiche, l’antico edificio di piazza Cavour, facendolo apprezzare a tutti quei ragazzi che non hanno avuto l’occasione di poterlo vivere e visitare in seguito ai gravi danni e diversi crolli riportati con le scosse dell’ottobre 2016". Altra significativa iniziativa del medesimo progetto è l’intitolazione delle sei aule dell’attuale facoltà in memoria dei sei presidenti della Repubblica che hanno conseguito la laurea in Giurisprudenza: Luigi De Nicola, Oscar Luigi Scalfaro, Giovanni Leone (docente in Diritto e Procedura Penale all’ateneo camerte negli anni ‘30 del secolo scorso) Antonio Segni, Sandro Pertini, Francesco Cossiga. "Un progetto sicuramente di auspicio in attesa della riapertura della sede storica della facoltà", conclude il gruppo.

Nella foto, Giovanni Bova, Nicoletta Imperatori, Carlo Alberto Pierdominici e Simone Remigi.