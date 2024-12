Ecco il nuovo album di Siniscalchi, musicista attento ai "Margini fragili"

Si intitola "Margini fragili" il secondo album del portorecantaese ed ex medico di base Carlo Siniscalchi, dedicato ai personaggi ai margini della società. Il lavoro è a firma di Sini’s, un collettivo formato da musicisti della zona. A breve sarà su tutte le piattaforme tra cui Spotify.

"Lo definisco un percorso, fatto di storie appartenenti al mio vissuto da medico e alle vicende dei pazienti di cui sono stato testimone – spiega Siniscalchi –. Il concetto di margine viene inteso come confine, limite o frontiera, perché l’esistenza umana è delimitata da margini che per molti sono sicuri e certi, ma non per tutti. Nell’album ruotano figure che aspettano forse una redenzione, una svolta dalla propria vita o una storia d’amore, che amore a volte non è". E soprattutto si snodano 14 storie in altrettanti brani, con parole e musiche di Siniscalchi. "Le canzoni sono tutte cantate da altri artisti, eccetto l’ultima da me interpretata – riprende –. Nel brano “Io so di te“ si parla di un femminicidio.“Fortunata“ parla di un malato psichiatrico, “Pareti“ della depressione. E ancora: “Sugar daddy“ racconta un amore impossibile che diventa ossessione. Mentre “Margini fragili“ dà il titolo all’album perché contiene la sua sintesi".

Non mancano storie di migranti, anche riferite alla Porto Recanati. "L’unico brano che canto è un po’ più divertente, in stile Jannacci, ed è la ghost track “Lagobei“– svela Siniscalchi –. È la storpiatura, in dialetto, di una laguna in Mozambico dove emigrarono nel ‘900 diversi pescatori portorecanatesi, che non fecero più ritorno. Nella credenza locale, quella laguna è una specie di Eldorado. Infine “Sangue e sudore“ è dedicato al pugile Vito Antuofermo, emigrato per fame negli Stati Uniti, che vinse nel 1979 il titolo mondale pesi medi. Con me hanno collaborato musicisti di spessore: Maurizio Mines Minestroni, Lucio Matricardi, Gioele Balestrini, Isabella Celentano, Roberto Lucanero, Simone Coppari e Christian Riganelli".

Giorgio Giannaccini