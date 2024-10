Ecco il nuovo consiglio provinciale. Buldorini verso la conferma da vice

"Voglio rivolgere il mio più cordiale saluto ai consiglieri eletti, ai nuovi e ai tre consiglieri provinciali riconfermati nel loro ruolo. A tutti rivolgo l’augurio di un proficuo lavoro, con l’obiettivo di servire al meglio il territorio e la comunità maceratese. In questo momento consentitemi, inoltre, di rinnovare il saluto e il necessario ringraziamento ai consiglieri della precedente compagine consiliare per la disponibilità e il lavoro svolto". Così il presidente della Provincia Sandro Parcaroli ha aperto ieri pomeriggio la seduta di insediamento del nuovo Consiglio, eletto il 29 settembre scorso. Dodici i consigliere che resteranno in carica anche il prossimo anno. Sei per la lista "Centrodestra Macerata": Vincenzo Felicioli, Tiziana Gazzellini, Pierfrancesco Castiglioni, Luca Buldorini, Giorgio Junior Pollastrelli e Sandro Montaguti, quattro per la lista "Una Provincia per tutti" (di riferimento centrosinistra): Andrea Gentili, Stefania Stimilli, Narciso Ricotta e Richard Dernowski e due per la lista civica "Provincia al centro": Mauro Sclavi e Claudio Carbonari. Parcaroli si è preso ancora qualche giorno di tempo per affidare le deleghe, anche se con tutta probabilità la vicepresidenza potrebbe rimanere all’uscente Buldorini, mentre il comparto scuola sarà affidato al presdie in pensione Piefrancesco Castiglioni. Prossima seduta in programma entro fine mese per approvare alcune pratiche connesse ai lavori di somma urgenza scaturiti a seguito dell’alluvione.