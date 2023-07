Ecco il nuovo look per l’impianto sportivo

di Francesco Rossetti

Il fischio d’inizio lo dà l’assessore ai Servizi sociali Stefania Lufrano. A turno, squadre di ragazzini si sfidano rincorrendo un pallone nel nuovo campo polivalente degli impianti sportivi fratelli Rossini, inaugurato nel pomeriggio di lunedì con una festa a cui hanno preso parte amministratori e famiglie. "Uno spazio libero, aperto a tutti. Sono certa che tutti ne avranno cura", dice sorridendo Lufrano, che nel tempo libero allena nelle giovanili dell’Audax Montecosaro. Ma il calcetto non è l’unica possibilità offerta. Ci sono anche i canestri per il basket e riposta nei magazzini, una rete da pallavolo. "Apriamo questo impianto per lasciare a tutti la possibilità di incontrarsi e fare sport – spiega il vicesindaco Lorella Cardinali –. Bisogna averne cura, ma allo stesso tempo, utilizzarlo: così per l’estate, terremo le luci accese fino a mezzanotte".

Non si é trattato però dell’inaugurazione dell’intero complesso, perché si dovrà attendere il completamento dello skatepark, che sorgerà nel perimetro che circonda il campo. E poi, l’ultimazione del murales sulla tribuna, per il quale l’artista montecosarese Federico Borroni ha coinvolto tanti giovanissimi e non solo, disegnando i volti di Pablo Picasso, Joan Mirò, Giorgio De Chirico, Jean-Michel Basquiat, Paul Klee e René Magritte. Nella parte inferiore, una stella porta al nome di Mattia Perini, un giovane montecosarese scomparso nel 2020. "Ci faceva piacere questa dedica, Mattia ero uno sportivo – commenta l’assessore all’urbanistica Filippo D’Alterio –. Adesso – prosegue – contiamo di inaugurare tutto entro ottobre. Le cifre? Il campo ha un fondo di resina e comprendendo le strutture, le opere di raccolta delle acque piovane e l’illuminazione, la spesa é stata di circa centomila euro. Per quanto riguarda lo skatepark, invece, sarà di novantamila euro".