Ecco il nuovo opuscolo informativo sui servizi del "welfare culturale"

Finalmente pronto e in distribuzione ai neo-pensionati, grazie al supporto dei patronati e sindacati locali, il nuovo opuscolo informativo sui servizi del "welfare culturale" recanatesi ideati dall’assessora alle Culture e coordinatrice della rete del welfare cultura Marche Rita Soccio, stampati grazie al supporto della Tecnostampa. "Questa pubblicazione si affianca alle altre azioni di welfare culturale che stiamo portando avanti come i numerosi progetti nelle scuole, nella biblioteca e Dance wells – sottolinea Rita Soccio –. Promuovere progetti di invecchiamento attivo significa sostenere le persone affinché possano mantenere un buon livello di salute e di benessere, rimanendo attive nella società e mantenendo un ruolo nella comunità. Inoltre ciò comporta anche una riduzione dei costi dei servizi socio-sanitari in quanto possono contribuire a prevenire alcune delle patologie più comuni come le malattie neurodegenerative. Le attività culturali inoltre possono aiutare a contrastare la solitudine e l’isolamento sociale, problemi molto diffusi tra le persone anziane, migliorando la loro salute psicologica e il loro benessere emotivo". L’opuscolo presenta tutti i principali itinerari culturali della città e le molteplici iniziative organizzate dal Comune in collaborazione con le associazioni e i circoli del territorio, una vera e propria guida per scegliere le iniziative preferite e trascorrere bei momenti di socialità. L’iniziativa ha ricevuto il plauso delle diverse organizzazioni sindacali e patronati territoriali che sono già pronte alla distribuzione: ci si può rivolgere alla Cgil, all’Epaca Coldiretti, all’Inapa Confartigianato e all’Inas Cisl.

Antonio Tubaldi