Ecco il nuovo parco giochi Preso d’assalto dai bimbi

di Antonio Tubaldi

Tolto, finalmente, il lucchetto e aperto il cancello, l’area verde che si trova fra via Martiri delle Foibe e via Tacchinardi è stato preso d’assalto dai bambini attirati dai giochi colorati con cui da tempo l’area era stata attrezzata. "Con la conclusione del lungo iter burocratico, che ha portato al collaudo tecnico – ha spiegato il sindaco Bravi – abbiamo potuto aprire il parco giochi di via Tacchinardi: un’area verde importante, a disposizione del quartiere che ne ha preso subito possesso per la gioia di bambine e bambini. Buon divertimento". Il parco giochi, infatti, è il frutto di un piano di lottizzazione stipulato da tempo con l’impresa edile Lorenzini che finalmente si è concluso tanto che l’area è ora diventata di proprietà del Comune e può essere adibita ad uso pubblico. Sono presenti giochi diversi, panchine, cestini per i rifiuti, percorso pedonale in sicurezza e accessibile anche ai portatori di handicap oltre ad una fontanella, ma mancano purtroppo gli alberi e di ombra non c’è alcuna traccia. Per fortuna, essendo l’area illuminata, il cancello resterà aperto sino alle 23 di sera e i bambini, quindi, magari quelli più insonni potranno comunque goderne nelle ore fresche della sera.