Ecco il parco giochi orizzontale: i cittadini danno spazio ai bambini

Domani pomeriggio, a Recanati, l’appuntamento per grandi e piccini è nel quartiere Fonti San Lorenzo per inaugurare tutti insieme il nuovo parco giochi orizzontale realizzato dalla comunità, ubicato nella strada vicino alla scuola d’infanzia Aldo Moro. "Con questi progetti poniamo attenzione a due obiettivi di governo – sottolinea il sindaco Antonio Bravi –. Da un lato promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e dall’altro ampliare gli spazi a disposizione dei bambini nell’ottica di rendere sempre più la nostra città a loro misura". Domenica scorsa sono state disegnate le tracce a terra degli elementi del nuovo parco giochi e domani, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, i disegni verranno colorati dai più piccoli e dalle famiglie in un vero e proprio laboratorio di pittura condiviso e di divertimento a cielo aperto. "L’amministrazione ha aderito da tempo alla rete delle città amiche delle bambine e dei bambini – ricorda l’assessora alla Politiche sociali Paola Nicolini –. Le ricerche di settore indicano come la restituzione di ambienti e possibilità di gioco ai più piccoli contribuisce significativamente a ridurre sia gli incidenti stradali, sia gli esiti più negativi del disagio sociale. Siamo grati a tutti i cittadini e le cittadine attivi che dedicano volontariamente idee e tempo alla realizzazione di questo progetto". Dopo la via dei giochi voluta e realizzata da un gruppo di famiglie del quartiere di Castelnuovo, anche il quartiere Fonti San Lorenzo, in cui da anni opera il Centro di aggregazione giovanile, si è attivato per realizzare un parco giochi orizzontale reso possibile grazie all’impegno della fattoria didattica "L’arcobaleno" con l’ausilio del titolare, Ettore Sbaffi, insieme alle tante persone che lo frequentano e agli operatori di cittadinanza attiva. Nel nuovo parco sono presenti i classici giochi da fare in strada: non solo quelli di movimento, coordinazione motoria, allenamento percettivo e fisico, ma anche laboratori sociali e palestre di negoziazione di conflitti, tanto utili alla costruzione di competenze utili allo stare insieme e a cavarsela in autonomia. Antonio Tubaldi