Ecco il premio Nobel all’ambiente Ercolini

Sarà il premio Nobel all’ambiente Rossano Ercolini a fare da relatore nell’ultimo incontro della rassegna "Civitanova verso la transizione ecologica", ideata dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Marche a Rifiuti Zero. L’appuntamento è previsto per oggi alle 9.30 al ristorante VitaNova, nella zona di Lido Cluana. "Festeggiamo la chiusura di questo lungo viaggio e sarà occasione per ringraziare quanti mi hanno accompagnato in questi incontri – ha detto l’assessore Roberta Belletti –. Sette incontri, più di 300 studenti, oltre 30 tecnici del settore, idee e progetti sui quali già stiamo lavorando. Avremo l’onore di ospitare Ercolini che ci presenterà il manifesto per la rivoluzione ecologica". Ercolini è direttore del Centro di ricerca rifiuti zero del Comune di Capannori (in provincia di Lucca), presidente di Zero Waste Europe e Zero Waste Italy e tra i principali fondatori della Rete nazionale rifiuti Zìzero.