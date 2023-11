Ecco il presepe napoletano più grande delle Marche

di Francesco Rossetti

"Civitanova Alta avrà il presepe napoletano più grande delle Marche. Intanto, i residenti sono invitati a farne uno proprio, esponendolo sul davanzale". Sono le parole di Aldo Foresi, presidente della Pro loco della città alta, che annuncia le iniziative del Natale, quando nel borgo si respirerà tutta l’atmosfera magica delle festività. Alle 17 di domani, l’Auditorium di san Paolo ospiterà la presentazione dell’iniziativa congiunta ‘Ghirlandando & Civitanova alta-La città dei presepi’, che mette insieme le idee della stessa Pro loco e delle ‘Sentinelle del mattino’. Dunque, l’appello agli stessi cittadini, invitati a prendere parte alla convention, è quello di esporre le ghirlande alle porte delle abitazioni, ma anche i presepi. E poi, "visto il notevole successo dello scorso anno, mangiatoie, bue e asinello saranno anche nei vari locali del centro storico", spiega poi Foresi che tiene a ringraziare Atac "per l’importante contributo fornito, utile in fatto di cartellonistica e pubblicazione". Nella passata edizione, infatti, la riproduzione delle scene della nascita di Cristo coinvolse sei locali della stessa città alta e il flusso di visitatori fu notevole. "Oltre al manufatto più grande delle Marche – dichiara poi – ci saranno moltissime novità, tutte da scoprire". L’accensione dell’albero e l’inaugurazione dei presepi, in piazza della Libertà, sono previsti per l’otto dicembre, nell’ambito del programma del Comune ‘Civitanova 2023 un Natale stellare’. Per l’occasione, spazio al concerto ad ingresso libero di ‘Quelli che... non solo Gospel’ (17.30), al teatro Annibal Caro. "In questa occasione – conclude Aldo Foresi, nella foto con l’assessore Roberta Belletti – abbiamo raggiunto l’accordo con l’Azienda Teatri e per la prima volta potremo usufruire del prestigioso palcoscenico".