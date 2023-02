"Ecco il progetto del nuovo palasport per il basket cittadino"

Il tanto atteso palasport per il basket cittadino sarà realizzato nella zona industriale dei Cavalieri. Il progetto è stato presentato dalla direttrice della Halley Informatica Laura Brugnola in occasione della visita a Matelica del presidente del Coni, Giovanni Malagò, alla presenza del presidente della Regione Francesco Acquaroli e del presidente del Coni Marche Fabio Luna, che hanno lodato "il lavoro di un’impresa privata per la collettività e l’utilizzo dell’immobile esistente senza spreco di suolo, apportando miglioramento a spazi esistenti". "Si tratta di un progetto stilato dallo studio tecnico matelicese dell’ingegnere Filippo Sabbatucci – ha dichiarato la Brugnola – e prevede tre campi da gioco: uno con circa 1.200 posti, uno con 500 posti e uno per soli allenamenti oltre ai servizi collegati: palestra, zona di accoglimento del pubblico, quattro spogliatoi e spazi a disposizione delle società sportive". La notizia si è subito diffusa ed è stata accolta da tutti con grande soddisfazione, considerato il notevole investimento da parte di un’azienda privata. "A partire dai primi anni ’80, abbiamo sempre sostenuto il basket matelicese", ha esordito la Brugnola, che ha poi aggiunto: "Oggi supportiamo tante società sportive, dal ciclismo alle ginnaste di Fabriano, fino al calcio, ma la nostra principale passione ed il nostro maggiore impegno sono per il basket, maschile e femminile. Il rapporto con la Vigor Basket e la Thunder Basket, presiedute da Monica Sonaglia ed Euro Gatti, va oltre la mera sponsorizzazione, abbraccia le tifoserie e simboleggia l’orgoglio cittadino. Su sport e basket in particolare abbiamo sempre investito, ma oggi siamo più che mai motivati e soddisfatti". Per la Brugnola è stata anche momento per illustrare i recenti risultati aziendali. "Fare impresa obbliga ad investire – ha sostenuto la Brugnola – e nel 2022 abbiamo acquisito il 55% della Caliò, importante società informatica di Cosenza, e un’altra impresa nel salernitano. Siamo pure nell’editoria con la Tipografia Apollonio, leader nel settore delle forniture tradizionali per la pubblica amministrazione dal lontano 1840, ma il nostro fiore all’occhiello è la Halley Machine Vision, nata per creare un nuovo standard nel settore della visione artificiale applicata all’automazione industriale ed alla robotica. Come azienda impieghiamo 650 persone e con le aziende affiliate diamo ormai occupazione ad oltre 1.000. Quanto al ‘barometro aziendale’, nel 2022 abbiamo raggiunto i 50 milioni di fatturato e continuiamo a crescere pure negli utili".