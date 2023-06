Ecco il progetto per la Cer in centro

Sarà presentato domani pomeriggio alle 18, nella sala consiliare del Palazzo comunale, il progetto di costituzione di una Comunità energetica rinnovabile (Cer) per il Centro Storico di Recanati che sarà possibile seguire sia in presenza che in diretta streaming sul web. A spiegare il nuovo modello di produzione di energia saranno esperti del settore di Astea Energia, Sgr Group e Mac oltre agli assessori Michele Moretti (ambiente) e Paola Nicolini (politiche sociali). Il Comune sarà partner fondamentale nel progetto della costituzione di una Cer per il centro storico, che consentirà di passare dal consumo di energia derivante da fonti fossili a fonti energetiche alternative.