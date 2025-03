Ecco il progetto "Tieni a mente". Attività per contenere la demenza

Inizia domani alle 16.30 nella casetta in legno in via Foro Boario "Tieni a mente", il nuovo progetto del G.al.t. Gruppo Alzheimer Tolentino. "Il progetto nasce come opera di prevenzione in favore dei cittadini – spiega il presidente Andrea Crocetti (nella foto con alcuni membri dell’associazione) – derivante da un’analisi dei fattori di rischio definiti come tali dall’Organizzazione mondiale della sanità. Si intende porre infatti l’attenzione su un insieme di interventi che hanno il fine di proteggere lo stato di salute delle persone, e promuovere dei comportamenti mirati alla cura di sé, per evitare o contenere l’insorgenza di malattie croniche e degenerative tra cui quelle legate alla demenza".

Il progetto è stato elaborato dalla dottoressa, psicologa e psicoterapeuta Eleonora Strappato in collaborazione con il G.al.t; si articolerà in laboratori "Allenamente", in cui si affronterà l’importanza di una costante e quotidiana stimolazione cognitiva, attraverso giochi, esercizi e attività specifiche, incontri "Passatempo" con l’intento di coltivare e incrementare la socializzazione con l’altro, offrendo opportunità per contrastare la solitudine e l’isolamento, ed eventi "Tieni a mente, momenti informativi sui fattori di rischio e prevenzione delle demenze rivolti a tutta la cittadinanza".

Il calendario del progetto prevede l’alternanza delle tipologie di incontri che si svolgeranno nella struttura gialla in via Flaminia, accanto all’istituto musicale Nazzareno Gabrielli, ex Formaggino. In totale sono previsti undici appuntamenti, fino a novembre. Il prossimo, che si terrà giovedì 20 marzo, sarà alle 21 con l’Arma dei carabinieri. Domani invece sono previste sessioni di gioco che aiutino a socializzare e al tempo stesso ad allenare la mente, stimolandola in modo divertente. Tutti gli eventi sono gratuiti.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi via mail all’indirizzo info@alzheimertolentino.it.

l. g.