Ecco il progetto "Trame di Borghi". Gli spazi storici tornano a vivere

Presentato ieri a Tolentino, nella sede dell’associazione Istituto musicale Vaccaj (capofila del progetto), "Trame di Borghi - Memorie in Movimento". Un progetto inserito in "Quello che i giovani possono", bando "Trama: l’arte racconta le Marche", finanziato dalla Regione e dalla Presidenza del consiglio dei ministri. Grazie alla sinergia di quattro realtà associative – la capofila, Distesi Film Project di Tolentino, associazione culturale ricreativa Oz e Labs Laboratorio Sociale, entrambe di Macerata – verranno fatti vivere e narrati in modo insolito e innovativo spazi storici di alcuni Comuni del territorio.

Le attività riserveranno particolare attenzione alla zona degli Orti in via Osmani a Tolentino, il Borgo di Villa Ficana a Macerata e l’ex chiesa di San Sebastiano a Belforte. Sono intervenuti alla conferenza stampa di presentazione la coordinatrice del progetto Alessandra Prosdocimi, presidente dell’Istituto musicale Vaccaj con Antonio Mosca, Martina Fermani presidente di Oz, Mattia Lorenzini segretario di Labs e Tommaso Vissani, presidente di Distesi Film Project. Presente anche l’assessore alla cultura Fabio Tiberi. I protagonisti hanno iniziato a imbastire il progetto il 10 luglio. Durerà per dieci mesi. Intanto sono uscite le prime puntate del podcast "Trama & Ordito" targato Istituto musicale Vaccaj e si proseguirà con tante altre iniziative dalla seconda metà di settembre in poi. Ad esempio Oz ha pensato a workshop di sound design e sperimentazione sonora con il professore dell’Accademia di belle arti di Macerata Francesco Mariano; con l’aps Labs saranno progettati giochi di ruolo su Villa Ficana e orti sociali di via Osmani.

I ragazzi di Distesi Film Project organizzano un corso di filmmaking nell’ex chiesa di San Sebastiano per creare un documentario che andrà a narrare tutti gli eventi del bando, oltre a un cortometraggio. E l’Istituto Vaccaj creerà musiche originali per questa proiezione finale. Le diverse azioni portate avanti in Trame intendono coinvolgere almeno 130 giovani di età compresa tra 14 e 35 anni, senza dimenticare però di valorizzare lo scambio intergenerazionale. "La nostra intenzione è lasciare una traccia – ha spiegato la coordinatrice Prosdocimi –, vogliamo essere trainanti e non fermarci dopo i dieci mesi di attività. Tutte e quattro le associazioni hanno lo stesso obiettivo: la rigenerazione culturale e sociale, ciascuno per le proprie competenze. Vogliamo mettere in luce le potenzialità di un territorio fantastico che dopo il 2016, col sisma e col Covid, ha assistito a spopolamento, demotivazione e perdita di coesione sociale. È la trama a ricreare il tessuto e vogliamo che i giovani riescano a creare il loro futuro". È possibile seguire il progetto sulle pagine Facebook e Instagram Trame di Borghi.