Ecco il robot chirurgico. Parcaroli: "Parlano i fatti, basta con il disfattismo"

"L’impegno del sindaco, dell’amministrazione comunale e del Comune è rivolto a garantire i migliori servizi ai cittadini, anche quelli sanitari. Il robot chirurgico è una risposta, un fatto. Lasciamo all’opposizione le polemiche sterili". Sandro Parcaroli va giù a testa bassa contro il centrosinistra, che più volte l’ha chiamato in causa sui problemi della sanità. E lo fa dicendo di parlare con i fatti, che smentiscono che la città sarebbe penalizzata dalle scelte della Regione e che l’ospedale cittadino sarebbe "prossimo alla chiusura o vicino al disastro. È stato definito l’accordo per l’acquisizione in noleggio di sistemi di chirurgia robotica videolaparoscopica, un investimento da 7,6 milioni di euro che qualificherà ulteriormente la già eccellente attività del nostro ospedale. E questo grazie all’impegno della Regione, del governatore Francesco Acquaroli e dell’assessore Filippo Saltamartini", sottolinea Parcaroli. "Basterebbe leggere le statistiche del Piano nazionale esiti di Agenas – prosegue il sindaco – per sapere che Macerata eccelle a livello nazionale. Basterebbe leggere le determine dell’Ast e le delibere della giunta regionale per verificare gli investimenti milionari – strutture, macchinari e risorse umane – che sono stati fatti sulla sanità del capoluogo". Parcaroli se la prende in particolare con il Pd. "C’è chi mi attacca dicendo che non sarei intervenuto sulle questioni della sanità. Mi chiedo: per evitare cosa? Il Pd ha governato la sanità regionale negli ultimi 25 anni prima del 2020, causando i disastri che i cittadini purtroppo ben conoscono, iniziando dalle liste di attesa infinite. C’è chi, per anni nella maggioranza, non ha mai evidenziato problemi nella gestione della sanità e ora interviene ogni giorno per contestare tutto". Un comportamento, secondo Parcaroli, dettato, da "capricci di visibilità". "Negli anni – conclude il sindaco – l’ospedale è stato sostenuto da tante azioni benefiche di singoli cittadini, da Martino Pancalducci a Gianna Piera Silvetti, che recentemente ha donato centomila euro per un macchinario, e dall’azione di centinaia di operatori. Bene le critiche costruttive, ma non l’inutile presenzialismo disfattista da bottega elettorale".

f. v.