Ecco il sito web per scoprire. Montecassiano

Da oggi si potrà conoscere un po’ meglio Montecassiano grazie al nuovo sito turistico, www.visitmontecassiano.it, presentato nei giorni scorsi. Presenti all’incontro non solo associazioni del territorio, ma anche alcuni proprietari di strutture ricettive. Il sindaco Leonardo Catena e la consigliera per il Turismo Fiorella Perugini hanno ricordato come in questi anni a Montecassiano il turismo sia cresciuto in maniera esponenziale. L’amministrazione ha curato la partecipazione alle svariate attività messe in campo dai vari marchi (Borghi più belli d’Italia, Bandiere arancioni) a cui da anni il Comune ha aderito. Al tempo stesso nuovi marchi si sono aggiunti in questi anni (Spighe Verdi). Nel corso dell’incontro è stata sottolineata "la crescita e il valore aggiunto di un Ufficio turistico che, in questi anni, ha coinvolto tanti ragazzi di Montecassiano e oramai da anni, da marzo ad ottobre, è a disposizione dei turisti nel dare informazioni ed organizzare visite guidate ai tanti monumenti del borgo medioevale. Le numerose associazioni del territorio e la Pro Loco sono state ringraziate per il valore aggiunto che danno in ogni occasione nell’organizzazione di eventi che rendono il programma ricco in tutto l’anno". Un grande ringraziamento è andato anche a Letizia Dalmazi per la collaborazione alla preparazione del sito nella correzione dei testi e degli articoli del blog. Simone Moriconi e Lorenzo Appolloni, della società di Marketing "Antares", che hanno realizzato il sito ne hanno spiegato la struttura, attraverso la navigazione. Un sito ricco di informazioni su dove mangiare, dormire, informarsi sugli eventi che si svolgeranno in tutte le stagioni.