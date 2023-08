Ecco il torneo di trucco solidale

Appuntamento per la prossima settimana con il "Torneo di trucco solidale", organizzato in città dall’associazione Porto Recanati Solidale. L’iniziativa si svolgerà sabato 26 e domenica 27, nell’ex scuola Diaz di corso Matteotti. "Come ogni anno, i proventi raccolti con le iscrizioni alla gara saranno interamente devoluti a progetti solidali promossi dalla nostra organizzazione di volontariato, per continuare a essere fisicamente ed economicamente presenti per chi ne ha bisogno – fa sapere l’associazione –. Ricordiamo che ogni premio messo in palio è offerto dagli sponsor della manifestazione che continuano a offrire il loro contributo. Grazie di cuore a loro e a tutti coloro che avranno la gioia di partecipare e di scontrarsi amichevolmente". Inizio gara il 26, alle 14. Per iscriversi telefonare ai numeri 3803638779 (Franco) o 3355765339 (Sergio).