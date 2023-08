Ecco il tributo a Stevie Wonder a Civitanova: Sul palco la "All Mad Band"

Continuano i concerti di Civitanova Alta per gli appuntamenti promossi da Azienda Teatri e Comune nell’ambito dei festeggiamenti per San Marone. Domani alle 21.30, in piazza della Libertà, la All Mad Band proporrà un tributo a Stevie Wonder. Si tratta di un gruppo composto da undici musicisti di grande esperienza, che si esibiscono in una performance ricca di energia per rendere omaggio al leggendario artista. La band è composta da Alessandra Doria (voce), Olindo Filippelli (voce), Luigi Ferrara (armonica), Vincent Campanelli (sax), Giulio Spinozzi (tromba), Carlo Piermartire (trombone), Massimo Saccutelli (tastiere e piano), Andrea Zaccari (basso), Paolo Sorci (chitarre), Fabio Andrenacci (percussioni), Giorgio Bartoloni (batteria). Ingresso libero. Informazioni: 0733.812936 - [email protected].