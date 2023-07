Ecco la bandiera gialla a Civitanova: Belletti "Orgogliosi del riconoscimento"

Civitanova tre volte bandiera gialla. È stata Roberta Belletti, assessore alla Mobilità sostenibile a ritirare, venerdì nell’ex chiesa di San Francesco, a Fano, il prestigioso vessillo che la Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) ha assegnato a Civitanova, con due bike smile, riconoscendola ufficialmente "città ciclabile". C’erano il presidente nazionale Fiab Alessandro Tursi e l’assessore regionale Stefano Aguzzi. "Siamo molto orgogliosi di aver ottenuto, per il terzo anno di fila, la bandiera gialla – afferma l’assessore Belletti –.Un riconoscimento che premia il lavoro dell’amministrazione. L’obiettivo è di raddoppiare da qui al prossimo anno i bike smile grazie ad alcuni progetti sui cui stiamo lavorando. Tra questi realizzare nuove piste ciclabili così da poter facilitare gli spostamenti per chi va al lavoro e a scuola. Abbiamo approvato un atto di indirizzo per istituire alcune ‘Zone 30’ in città, e abbiamo ottenuto circa 200mila euro dalla Regione che ci consentiranno di applicare importanti sconti agli abbonamenti di autobus e bike sharing".

Anche il Comune di Porto Recanati ha ricevuto per la terza volta consecutiva la bandiera gialla, con due smile. A ritirarla c’era il capogruppo di maggioranza, Francesco Quercetti, che ha ricordato come "il nostro Comune ha presentato recentemente ai concittadini un biciplan, strutturato appunto per favorire la mobilità attiva e sostenibile". Allo stesso tempo, lui ha posto l’accento anche sul progetto ciclobus scolastico, finanziato dalla Regione, che è in procinto di partire sempre a Porto Recanati per educare i bambini all’uso di mezzi a impatto ambientale zero.