"Ecco la città di alberi tagliati e abbandono"

La gestione dei rifiuti è un tema complesso, ignorato da Sandro Parcaroli sia a Macerata che in tutta la provincia. Il sindaco prometteva una città in cui ‘amerai lavorare’, ora vi si incontrano i topi". A parlare sono Andrea Maurilli e Leonardo Piergentili di Alleanza Verdi e sinistra che intervengono sul tema dell’immondizia in città e della proliferazione dei topi evidenziando che "è stucchevole che FdI, Lega e Forza Italia facciano scaricabarile sui loro predecessori. Anche perché questi partiti hanno la maggioranza delle quote del Cosmari".

Aggiungono che "Macerata si è trasformata nella città degli alberi tagliati, delle aiuole abbandonate, dei rifiuti non gestiti e ora anche dei ratti. Quale luogo è stato individuato per la nuova discarica? Quanto dovrà aumentare ancora la Tari ancora per smetterla con l’inerzia degli amministratori provinciali e della destra?". "Noi ci poniamo in contrasto al piano regionale dei rifiuti – spiegano Maurili e Piergentili – che vede nel termovalorizzatore la soluzione a queste problematiche. L’idea di gestione che abbiamo è quella di una raccolta porta a porta funzionale, di sacchi dell’immondizia con il chip; ogni persona paghi in base a quello che consuma. Vogliamo una gestione virtuosa dei materiali da riciclare, in netto contrasto con la Macerata di Parcaroli, sommersa dai rifiuti, dai cantieri e dal proliferare dei ratti. E tanti saluti al decoro di cui parla l’assessore Renna", chiude la nota dei due.