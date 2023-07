Ecco la classifica dei sindaci Parcaroli guadagna consensi "Stiamo cambiando la città"

di Franco Veroli

"Le chiedo un giudizio complessivo sull’operato del sindaco. Se domani ci fossero le elezioni comunali, lei voterebbe a favore o contro l’attuale sindaco?". A questa domanda dell’Istituto Noto Sondaggi, il 54,5% dei cittadini di Macerata, l’1,7% in più rispetto al livello dei consensi ottenuti nel 2020 il giorno dell’elezione, ha risposto che sarebbe pronto a votare di nuovo per Sandro Parcaroli. Dopo quasi tre anni, dunque, il primo cittadino, nella rilevazione della cosiddetta Governance Poll 2023, pubblicata dal Sole24Ore, aumenta il suo indice di gradimento, posizionandosi al 37° posto su 87 sindaci (non sono stati testati quelli eletti ma non in carica e quelli eletti nel 2023). Tra i sindaci dei capoluoghi marchigiani Parcaroli si colloca dietro a Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli (al secondo posto con il 64,5% dei consensi, in crescita), e a Paolo Calcinaro, sindaco di Fermo (29esimo con il 55% dei consensi, in calo), ma prima di Matteo Ricci, sindaco di Pesaro (54esimo con il 52,5% dei consensi, in calo).

Il sindaco ringrazia i maceratesi, evidenziando come questi abbiano confermato il trend positivo degli scorsi anni rispetto alle elezioni del 2020. "Un +1,7% di gradimento – sottolinea Parcaroli – che non può che rendermi orgoglioso e che riconosce l’impegno, la tenacia e la passione che metto, ogni giorno, a servizio della città e di un intero territorio. Un risultato frutto di un costante lavoro che ha permesso di attrarre investimenti e fondi, in nemmeno tre anni di governo, per circa 90 milioni di euro. Progetti che cambieranno profondamente l’immagine e la vivibilità di Macerata e che stiamo cercando di portare a termine nel più breve tempo possibile". "Nuove e migliori infrastrutture, maggiore sicurezza, necessità di creare lavoro e incrementare la vivibilità della città: sono questi – prosegue – gli obiettivi che mi sono dato tre anni fa, quando ho accettato la proposta della candidatura a sindaco, un incarico che ricopro con onore e con spirito di servizio verso la comunità. Abbiamo ancora tanto da fare". Per quanto riguarda i presidenti di Regione, Francesco Acquaroli si colloca al 12esimo posto su 17 (non ci sono il Trentino Alto Adige, la valle d’Aosta e il Molise dove si è votato di recente), con un consenso che si attesta al 45,5%, lo 0,5% in più rispetto al 2022, il 3,6% in meno rispetto al giorno della sua elezione.