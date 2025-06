Ecco la Festa europea della musica. Concerti a ogni angolo del centro

Oggi Recanati si accende per celebrare la Festa europea della musica. L’edizione di quest’anno punta su un format diffuso, spontaneo e sostenibile, nato grazie all’impegno di alcuni cittadini e operatori culturali, tra cui Mattia Buonaventura De Minicis, che ha voluto dare nuova linfa a una formula capace di restituire al centro storico un’anima viva, conviviale, libera dal traffico e ricca di occasioni per ascoltare e scoprire. Nessun palco, nessun cachet fisso: solo il "cappello", come nella tradizione degli artisti di strada, dove chiunque può offrire un contributo volontario a chi si esibisce.

Alle 19, all’incrocio tra corso Persiani e via Falleroni, il violinista Giovanni Verducci darà il via alla serata con "Violet Symphony". Dalle 21, il centro diventerà un vero percorso sonoro. In corso Persiani, spazio a più generi musicali: Aurelio Scalabroni in live session, poi alle 21.30 Lisa Manara con "L’urlo dell’africanità", spettacolo di musica africana realizzato grazie alla collaborazione tra l’associazione "Mondo Equo Solidale" e il locale "Versato" che si conferma punto di riferimento per la vivacità culturale del corso. La serata si chiuderà con il DJ set di Angelo alle 22.45 in quella che viene definita una "zona liberata" della città, davanti all’ex sede Ubi Banca.

In piazza Leopardi, alle 21, spazio invece ai Chopas and Friends, mentre nel piazzale Giordani, l’appuntamento è alle 22 con la band Nine, in un evento promosso dal pub Skasa. Un momento pensato anche per i più piccoli è quello delle 17 in Piazza San Michele con "RadioVentura", uno spettacolo di musica interattiva per grandi e piccini a cura di Mattia Buonaventura De Minicis e con il DJ set firmato Arci "La Serra".

Non mancherà il contributo della Civica Scuola di Musica "Beniamino Gigli" che ha scelto di aderire con un concerto speciale nel suggestivo Ninfeo di Palazzo Bettini, in via Falleroni, sempre oggi alle 21. Una location raccolta e affascinante, recentemente restaurata anche grazie all’impegno di Antonio Baleani: saranno protagonisti i giovani talenti della scuola, con ingresso libero. Un secondo appuntamento con la scuola è previsto per domani al circolo Acli di Castelnuovo.