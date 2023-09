Ecco la laurea abilitante in Farmacia a Unicam

Il corso di laurea in Farmacia dell’Università di Camerino consentirà alla fine del percorso di ottenere l’abilitazione alla professione senza sostenere l’esame di Stato. Si tratta della cosiddetta "laurea abilitante", un percorso che immetterà direttamente i giovani laureati nel mondo del lavoro. "Abbiamo cercato di rispondere in maniera rapida e precisa – dichiara il prof. Gianni Sagratini, direttore della Scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute – alle esigenze che il mondo della professione del farmacista richiedeva". "Alle varie attività laboratoriali che ruotano intorno al mondo del farmaco e dei prodotti della salute – aggiunge la prof. Giulia Bonacucina, responsabile del corso di laurea in Farmacia – abbiamo aggiunto delle esercitazioni che verranno svolte nella nuova farmacia didattica: verrà inaugurata a breve e rappresenterà uno spazio fisico che simulerà una vera e propria farmacia". Grande apprezzamento è stato espresso da Luciano Diomedi, presidente dell’ordine dei farmacisti di Macerata, e Marco Meconi, presidente di Federfarma Marche.