Ecco "La libertà è come l’aria", incontro in ateneo con Flick per gli ottant’anni della Liberazione

Il dipartimento di Scienze politiche Unimc propone alla Loggia del Grano una serie di incontri – intitolati "La libertà è come l’aria", citando Pietro Calamandrei – per riflettere su memoria storica e Costituzione. In occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione, domani alle 17.30 si inizierà con "Il canto delle italiane e degli italiani", un percorso tra letture e canti della storia nazionale realizzato in collaborazione con il coro Sibilla. Mercoledì alle 11 si terrà "La Liberazione ‘radice’ della Costituzione italiana", un dialogo tra studenti del dipartimento e Giovanni Maria Flick, presidente emerito della corte costituzionale. Alle 15, spazio a "La Resistenza a colori", una proiezione di materiali provenienti dall’archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico.