Ecco "La notte delle illusioni", riparte il festival di Giacomo Seri

Torna il festival di magia "La notte delle illusioni" al cineteatro Excelsior. Dopo la pausa estiva, venerdì il palcoscenico accoglierà i Lucchettino, duo comico di Luca Regina e Tino Fimiani (foto): magia, mimo e teatro si mescoleranno in uno stile surreale e travolgente, portando uno spettacolo internazionale ammirato in tutta Europa e pronto a sorprendere curiosi di ogni fascia d’età.

Ideato e organizzato dal maceratese Giacomo Seri, "La notte delle illusioni" si presenta non solo come cartellone di spettacoli, ma quale progetto culturale con lo scopo di avvicinare il territorio al mondo dell’illusionismo. Spiega Seri: "Essenziale per me è far scoprire alla mia città la bellezza e la ricchezza di quest’arte. Realizzando un sogno, sono riuscito a organizzare un evento capace di coinvolgere famiglie, giovani e appassionati che vedo sta regalando grande divertimento".

Dopo la data di venerdì, si continuerà il 24 ottobre con la prima europea del nuovo spettacolo dello stesso Seri, accompagnato sul palco dal celebre manipolatore Mirco Menegatti. Per l’occasione Seri sarà affiancato dalla sua big band e da due ballerini, dando vita a uno show in cui magia, musica e danza si intrecceranno.

Il 21 novembre, appuntamento con Van Denon e Nicole, ancora affiancati da Seri, tra grandi illusioni e mentalismo comico. Biglietti online sulla piattaforma DIY Ticket; possono essere acquistati anche da Seri, oppure la sera dello spettacolo al botteghino dell’Excelsior.

Martina Di Marco