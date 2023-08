Ecco "La notte delle illusioni" Un salto nel mondo della magia

Farsi trascinare nel mondo della magia e delle illusioni per vivere una serata che lascerà tutti a bocca aperta. L’appuntamento è per questa sera, dalle 22 all’Antica Birreria di Villa San Filippo, dove si terrà "La notte delle illusioni", organizzata dal giovane maceratese Giacomo Seri e presentata da Lorenzo Berdini. "Uno spettacolo di magia di scena così grande non si è mai visto nelle Marche e vedrà la presenza di artisti di fama nazionale e internazionale – racconta Seri –. Sono convinto che sarà una serata molto bella e invito tutti a partecipare. Personalmente porterò in scena una grande illusione in onore di Harry Houdini che non viene proposta da anni per via della sua pericolosità". Oltre a Seri, sul palco si alterneranno Ernesto Planas, un mago estremamente abile e famoso soprattutto per il suo numero con gli ombrelli con il quale ha vinto numerosi premi internazionali; Van Denon e Nicole che vantano il primato di unica coppia nella storia della magia italiana ad avere alcune delle loro illusioni prodotte in America da una tra le più importanti case magiche al mondo e il siciliano Francesco Scimemi, un mago con le carte in regola e con licenza di far ridere. Ingresso gratuito.