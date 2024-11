Ecco la nuova scuola Gigli: "Fine dei lavori a giugno 2026"

Presentato al dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Beniamino Gigli e alle insegnanti il progetto della nuova scuola dell’infanzia che sorgerà in via Fratelli Farina, zona palazzetto dello sport, per accogliere le attuali scuole d’infanzia Villa Teresa di via Kennedy e Mariele Ventre di via Vinciguerra. L’opera prevede un investimento complessivo di due milioni e 588.072 euro, di cui oltre due milioni a valere da fondi Pnrr, 382mila dal bilancio comunale e per i restanti 200mila dal Fondo opere indifferibili 2023.

Il progetto è stato presentato martedì sera al dirigente scolastico, Paola De Tata, e al personale scolastico, alla presenza del sindaco Emanuele Pepa, dell’assessore ai lavori pubblici Roberto Bartomeoli e dell’assessore ai servizi sociali e alla scuola Emanuela Pergolesi. L’incontro, tenutosi nel palazzo comunale, ha avuto non solo lo scopo di presentare il progetto al personale scolastico, ma anche e soprattutto di porre le basi per una proficua condivisione delle azioni intraprese, nel segno della collaborazione concreta e fattiva. A questo proposito, la dirigente De Tata ha espresso soddisfazione per quanto fatto dalla giunta Pepa, ringraziando per la condivisione del progetto e mostrando la volontà di proseguire su questa linea.

"Si porta a termine un progetto molto sentito dalla cittadinanza – ha affermato Pepa – che consentirà di svecchiare gli edifici delle scuole cittadine e di consegnare alle famiglie uno spazio moderno e all’altezza degli standard educativi odierni. Per raggiungere questo obiettivo, lavoreremo a stretto contatto con il personale scolastico, nel segno della condivisione che contraddistingue la nostra amministrazione".

Dopo l’aggiudicazione della gara d’appalto avvenuta a giugno 2023, il progetto esecutivo è stato finalmente approvato il primo ottobre scorso. La fine dei lavori è ora prevista per giugno 2026, a seguito del collaudo tecnico e della rendicontazione dei lavori. "Questo nuovo progetto è positivo sotto numerosi aspetti – ha sottolineato l’assessore ai lavori pubblici Roberto Bartomeoli –. Innanzitutto risolverà il problema dei fitti passivi sui locali non di proprietà comunale, peraltro già datati. Il nuovo edificio sarà moderno e conforme a tutti gli standard di legge, dotato di ampi spazi per attività didattiche e ludiche, sia all’interno che all’esterno, dove sarà presente un giardino con giochi a disposizione. Stiamo lavorando a pieno ritmo per recuperare la tabella di marcia e rispettare i tempi di consegna".

Rimarca l’intesa con l’istituzione scolastica l’assessore Pergolesi: "Collaboreremo con la dirigente e il personale – ha dichiarato – per scegliere accuratamente un arredo funzionale e adeguato alle esigenze dei bambini e delle insegnanti".