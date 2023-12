Ecco la Pagella d’oro per Giada Quagliani del Convitto Leopardi

Vivacità intellettuale, grande talento nelle arti (dal flauto traverso al disegno), passione per lo sport in generale e l’equitazione in particolare, bernoccolo per l’e-Learning, curiosità, tenacia, umiltà, organizzazione ferrea e spiccata generosità nello spendersi per gli altri: questo il perimetro umano della migliore alunna del Convitto Leopardi a.s. 2022/2023, Giada Quagliani, premiata con la Pagella d’oro al teatro dell’Aquila di Fermo. "Vorrei ringraziare tutti i miei insegnanti: ho avuto la fortuna di incontrare docenti che hanno saputo far crescere le mie passioni e l’amore per lo studio". Tra gli oltre cento ragazzi segnalati per il proprio valore dalle scuole medie e superiori, Giada porta con sé la stima di tutto il personale della scuola che l’ha vista in azione: dalla preside Roberta Ciampechini alla coordinatrice di classe Maria Chiara Paparelli, dall’educatrice Emanuela Storani, all’insegnante di flauto traverso Marta Montanari, dai docenti tutti ai collaboratori scolastici.