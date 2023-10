Ecco la seconda Casa dell’acqua

Arriva una seconda Casa dell’acqua, a Mogliano. Dopo il grande utilizzo della prima, in largo Cesare Battisti, l’amministrazione comunale annuncia che è stato installato un secondo distributore, in località Santa Vittoria. "Si tratta di un distributore automatico che eroga al costo di cinque centesimi al litro acqua proveniente direttamente dal nostro acquedotto, liscia e gassata – evidenzia il Comune - microfiltrata e refrigerata per migliorarne il sapore, conservandone le qualità organolettiche. L’acqua erogata dalla Casa è a chilometro zero e, oltre a garantire un risparmio economico, contribuisce ad ottenere un guadagno ecologico: basti pensare al risparmio di inquinamento dovuto ai mezzi di trasporto utilizzati per trasportare bottiglie di acqua o alla riduzione della quantità di rifiuti". Nell’ufficio turistico in piazza Garibaldi sono disponibili le tessere precaricate con 10 euro di credito.