Ecco la Sios Novavetro: "Gruppo equilibrato"

Domani inizia il campionato di serie B maschile di pallavolo, cui partecipa anche la Sios Novavetro San Severino, inserita nel girone E assieme a squadre di Marche, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo e San Marino. Il debutto è atteso per le 18 in casa, al "PalaCiarapica", contro i teramani del Montorio Volley, neopromossi, già affrontati in amichevole nel precampionato. Alla vigilia dell’esordio, la società ha presentato ufficialmente la squadra al Feronia. Oltre al presidente Cesare Martini, erano presenti il sindaco Rosa Piermattei, l’assessore allo sport Paolo Paoloni e il direttore sportivo Giovanni Soverchia. Il sindaco ha espresso soddisfazione per il fatto che la formazione settempedana giochi in un campionato di alto livello: "Il vostro impegno, la vostra voglia di stare insieme e scendere in campo per questa maglia è un orgoglio per San Severino. Voi porterete lo stemma di San Severino ovunque andrete e vi auguro quindi di disputare una bella stagione". Sulle nuove divise della Sios Novavetro, oltre ai principali sponsor, è stato inserito quest’anno anche lo stemma della Città di San Severino. Martini e Soverchia hanno sottolineato che "la società ha lavorato per creare un gruppo omogeneo, competitivo ed equilibrato per offrire al pubblico uno spettacolo entusiasmante". La squadra, allenata dal riconfermato Adriano Pasquali (secondo coach Sergio Scorolli, preparatore atletico Luca Tombesi), è formata da Marco Palmigiani e Lorenzo Fattorini (palleggiatori), Filippo Facchi, Ludovico Ferrara e Valentino Angelini (centrali), Luca Paolucci e Lorenzo Palazzesi (opposti), Lorenzo Plesca, Marco Caciorgna, Gabriele Marinozzi e Yordan Galabinov (schiacciatori), Roberto Romiti (libero).

m. g.