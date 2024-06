Ecco la squadra per il Gentili-ter: "Staffetta tra assessori nel 2027"

Una sola conferma, l’assessore Simona Scopetta promossa vicesindaco, tre nuovi ingressi e una revisione della giunta a metà mandato. Il sindaco Andrea Gentili ha firmato le deleghe ai nuovi assessori. "Ho voluto dare le deleghe ai consiglieri e ho coinvolto anche i componenti della lista non eletti – spiega Gentili –. Potrò contare su una squadra giovane e coesa. A gennaio 2027, poi, ci sarà una staffetta tra alcuni assessori". Vicesindaco, come detto, sarà Scopetta a cui sono state confermate le deleghe alle politiche sociali, istruzione e pari opportunità; a Luca Giulianelli (assessore esterno) bilancio, tributi, programmazione finanziaria, partecipate, transizione digitale e sport; a Giancarlo Bagazzoli manutenzioni, decoro urbano, centro storico, servizi cimiteriali, polizia locale, viabilità e sicurezza; a Gioia Rogani turismo, sviluppo economico, fiere e mercati, associazioni e città del sorriso. Il sindaco ha tenuto per sé le deleghe ai lavori pubblici, sisma, urbanistica, ambiente, personale ed enti locali. Il capogruppo in consiglio sarà l’ex assessore Mauro Spinelli a cui è stata data la delega alla cultura. Oggi alle 21 il primo consiglio comunale.