Ecco la svolta per i vigili del fuoco: "Una caserma a emissioni zero, sono in arrivo 8,7 milioni di euro"

Stanziati 8,7 milioni del fondo integrativo per la ricostruzione pubblica per la caserma dei vigili del fuoco di Macerata. La somma, destinata dall’Ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche e volta a completare il plafond di 12,7 milioni, servirà per la demolizione e ricostruzione degli edifici utili. "Abbiamo sbloccato un’altra opera pubblica fondamentale per il territorio maceratese – ha dichiarato il commissario alla ricostruzione Guido Castelli, dopo aver consegnato il relativo decreto dell’Usr al prefetto di Macerata Isabella Fusiello –. La caserma dei vigili del fuoco attendeva da anni le risorse necessarie, con un piano di cantierizzazione studiato per non fermare le attività. Ancora una possibilità di implementare i servizi essenziali che rendano più sicura la vita nei territori dell’Appennino centrale". Il nuovo progetto prevede, per la palazzina servizi, un piano interrato destinato ai magazzini e tre livelli fuori terra: piano terra per i servizi mensa e di accoglienza, primo piano per la sala operativa e ultimo per i servizi rivolti al pubblico. La palazzina autorimesse si svilupperà su tre piani: autorimesse al piano terra, camerate al primo e uffici al secondo. Gli edifici soddisferanno poi il requisito “Nzeb’’ in quanto a livello energetico – rispettando il quasi azzeramento delle emissioni – con l’installazione di impianti di climatizzazione e riscaldamento avanzati, ventilazione meccanica controllata e sistemi solari termici e fotovoltaici. Non verranno dimenticati nuovi servizi infrastrutturali, quali le fognature e il sistema di recupero delle acque piovane, parcheggi esterni e aree verdi. Approvato il progetto definitivo, si procederà con l’appalto integrato, mettendo a gara sia il progetto esecutivo che i lavori in modo da proseguire rapidamente alla fase di cantierizzazione.

Martina Di Marco