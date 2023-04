Ecco la targa in memoria di Giorgio Zampa

di Gaia Gennaretti

"Abbiamo riparato a quella che poteva essere una distrazione e ora portiamo avanti l’opera di Giorgio Zampa facendo rinascere la fondazione Salimbeni". Così Vittorio Sgarbi all’intolazione dell’epirafe dedicata allo scrittore e giornalista del largo all’ingresso di piazza Del Popolo. "Zampa – ha ricordato il primo cittadino Rosa Piermattei – fu un illustre settempedano che alla città diede tanto. Questa giornata avremmo dovuto organizzarla nel 2021 in occasione del centenario della sua nascita. Ma il Covid non lo ha permesso. Zampa era un uomo amante della cultura, docente universitario, scrittore, giornalista e letterario. Amava questa città e portò Eugenio Montale a stampare una delle sue maggiori opere, gli Xenia". Zampa è ricordato anche per aver fondato la fondazione Salimbeni e dalle istituzioni presenti è stata espressa l’intenzione di riavviarla il prima possibile. "Mi piace pensare che chi passa da qui si incuriosisca leggendo il nome di Giorgio Zampa e voglia conoscere meglio questo uomo di grande prestigio". Un ricordo segnato dall’arte e la letteratura quello di Vittorio Sgarbi che ha sostenuto l’iniziativa di dedicare all’illustre settempedano uno spazio: "La certezza che esista l’eternità è nel ricordo. Quando mi avvicinai a San Severino per poi diventarne sindaco con Zampa diventammo amici, legati da luoghi meravigliosi di questa regione. Mi guardava con affetto come si guarda un figlio. Lui era utile alla città in una dimensione di distacco e aristocratica distanza. Per lui essere settempedano era un orgoglio ed era politicamente, nel senso più alto del termine, molto presente. La sua biblioteca qui è la continuazione della sua anima e mi auguro che possa rinascere anche il premio Salimbeni che significa ospitare studenti, guardare all’Europa". Venuta dalla Svezia, da Stoccolma, insieme alle figlie anche Giovanna Zampa, la figlia di Giorgio. Anche lei ha votato la sua vita all’arte e alla cultura in generale: "Siamo qui con le mie figlie, le nipoti che non ha mai conosciuto, perché so bene quanto amore mio padre provasse per San Severino, era più grande di tutto. Nella sua stessa maniera anche io torno qui ogni volta che posso, ogni angolo di questa città è un ricordo di lui. Lo rivedo sempre con il libro in mano ed è grazie a lui se anche io mi sono dedicata ai libri e all’arte". Alle 18 poi, al teatro Feronia, Sgarbi ha presentato il suo ultimo libro "Canova e la bella amata", un vero e proprio viaggio dove mostra la grandezza e l’unicità dello scultore e pittore italiano autore di capolavori unici come l’abbraccio di Amore e Psiche, esposto in Francia al museo del Louvre di Parigi.