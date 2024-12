Ecco l’apertura diocesana del Giubileo

Alle 17 di domani la chiesa dell’Immacolata ospiterà l’apertura diocesana del Giubileo della Speranza alla presenza del vescovo, monsignor Nazzareno Marconi (foto). Seguirà il pellegrinaggio per le vie del centro maceratese fino alla Cattedrale di San Giovanni, dove sarà celebrata l’unica messa nel pomeriggio in tutta la Diocesi. Il Giubileo è stato al centro della conferenza stampa indetta dal vescovo Nazzareno Marconi che ha ricordato il testo del decreto firmato lo scorso 8 dicembre insieme con il cancelliere don Gianluca Merlini attraverso il quale sono state decretate chiese giubilari per i sacri pellegrinaggi nella Diocesi: la Cattedrale dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista e il Santuario - Basilica della Mater Misericordiae a Macerata; Il Santuario - Basilica di San Nicola a Tolentino; la chiesa di San Domenico a Recanati; il Santuario - Chiesa del Monastero di Santa Sperandia a Cingoli; il Santuario del Santissimo Crocifisso a Treia e la chiesa del Suffragio a Porto Recanati. Qui i fedeli potranno ricevere l’indulgenza giubilare secondo le indicazioni della Chiesa (confessione sacramentale individuale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni di papa Francesco) e le specifiche disposizioni stabilite dalla Penitenzieria Apostolica per il Giubileo 2025, secondo quanto indicato dalla Bolla papale "Spes non confundit". La conferenza stampa è stata l’occasione per ricordare ai giornalisti gli incontri fissati nel primo mese dell’anno con il Giubileo delle comunicazioni sociali in programma dal 23 al 26 gennaio.

re. ma.