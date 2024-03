Ecco l’armadio farmaceutico robotizzato

La Casa di riposo "L’Immacolata" di Sant’Angelo in Pontano nel periodo peggiore della pandemia era stata la prima a far riprendere le visite e adesso diventa la prima delle Marche (e del centro Italia) a dotarsi dell’avveniristico Armadio farmaceutico robotizzato. Si tratta di un macchinario di ultima generazione che finora era presente in una ventina di unità unicamente nel Nord e che da venerdì porterà notevoli benefici in termini di rapidità ed efficienza alla cooperativa che gestisce "L’Immacolata", la Residenza protetta che ospita una settantina di pazienti. Il direttore Claudio Pascucci spiega il valore di questo investimento. "L’Armadio farmaceutico robotizzato è un brevetto nordcoreano che funge da distributore automatico dei blister (le confezioni in plastica usate per contenitori monodose di farmaci ma non solo ndc). Abbiamo potuto usufruire di un contributo da parte della Regione e ciò ha consentito l’acquisto, in pratica lanciamo una sorta di progetto pilota nelle Marche. L’Armadio è la soluzione ideale per ridurre i tempi di preparazione e somministrazione dei farmaci e dedicarsi con maggior attenzione alla cura degli ospiti. Vengono anche cancellati potenziali errori". In effetti si dovrebbe passare da circa 5 ore quotidiane dedicate alla preparazione manuale dei farmaci ad appena 4 in tutta la settimana, basterà dare gli input al software e la macchina preparerà automaticamente le bustine. Dunque infermieri sgravati dal compito, riduzione della manipolazione dei farmaci e del conseguente rischio di errore. La Casa di riposo venerdì alle 11.30 procederà alla formale inaugurazione e per l’occasione sono previsti interventi del presidente della Regione Francesco Acquaroli (forse anche dell’assessore Filippo Saltamartini), del consigliere regionale Simone Livi e del primo cittadino Vanda Broglia.

Andrea Scoppa