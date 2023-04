Ecco l’asilo nido, ok al progetto: "I lavori speriamo per fine estate"

Approvato il progetto per il nuovo asilo nido in contrada Cavallino. Mercoledì il consiglio comunale si é riunito in seduta straordinaria e ha votato a maggioranza il piano che prevede la costruzione del nuovo plesso scolastico per l’infanzia, opera che una volta realizzata potrà ospitare una trentina di bambini. L’importo totale dei lavori ammonta a circa 750.000 euro, di cui 590mila finanziabili attraverso le risorse del Pnrr e 110.000 dal bilancio comunale, sulla base di un prestito con Cassa depositi e prestiti (Cdp) da saldare in un totale di 40 rate distribuite in venti anni. Restano poi 59.000 euro che saranno prelevati dal Fondo per l’avvio delle opere indifferibili 2023. Tuttavia si dovranno rispettare le tempistiche certe dello stesso Piano nazionale di ripresa e resilienza, che prevedono l’aggiudicazione dei lavori entro il 31 maggio, l’avvio non oltre il 30 novembre, la conclusione per il 31 dicembre 2025 e infine il collaudo entro il 30 giugno 2026. "Nel piano economico e finanziario, i tecnici hanno previsto costi di gestione annui molto bassi, parliamo di una cifra che si aggira intorno ai 6.000 euro, grazie all’efficientamento energetico. Contiamo di iniziare i lavori con un po’ di anticipo, presumibilmente verso la fine dell’estate", dice il vicesindaco Lorella Cardinali. Il nuovo edificio si estenderà su unico piano e sarà alto circa 3,7 metri con una copertura piana sulla quale saranno installati i pannelli fotovoltaici. Al suo interno ecco una bussola d’ingresso, un atriospogliatoio, servizi Igienici e fasciatoio, un locale per il riposo, un locale per i pasti, un ufficio, la lavanderia e il relativo deposito pulito, uno spogliatoiodeposito, un wc accessibile per il personale, la cucina, il deposito derrate, relativo disimpegno e il locale tecnico. Il progetto è stato redatto dal Gruppo Marche, medesima realtà che ha già ultimato il piano della palestra alla scuola Mandela. L’asilo sorgerà proprio accanto alla palestra, che sarà a disposizione anche dei più piccoli.

Francesco Rossetti