Ecco l’assessore alla gentilezza

Confermato sindaco per il terzo mandato, Leonardo Catena ha nominato la nuova giunta e il vicesindaco di Montecassiano. Ma, come accaduto in passato – ha spiegato il primo cittadino –, ci saranno due fasi: "La prima di continuità con il lavoro svolto nei cinque anni precedenti, poi nella seconda avverrà un cambio per dare spazio ai nuovi eletti e formarli per la tornata successiva". Dunque, nel periodo 2024-2026, la giunta sarà composta da Katia Acciarresi, vicesindaco con deleghe agli affari generali, servizi sociali, mense, trasporti, oratori, famiglie e anziani, disabilità, volontariato, associazioni, polizia locale, scuola, frazione Sant’Egidio; Barbara Vecchi, assessore a bilancio, ambiente e cura del territorio, gestione ciclo dei rifiuti, transizione ecologica, comunità energetiche, sostenibilità, ricerca finanziamenti, gentilezza; Ilaria Matteucci, assessore a cultura e turismo, pari opportunità, comunicazione, spettacoli, beni culturali, teatro, rapporti con la Pro Loco, servizi educativi; Paolo Carnevali, assessore a gestione del territorio, lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica, viabilità, mobilità, Suap. Altre deleghe sono state assegnate a Cristian Bonfigli, consigliere, chiamato a seguire la frazione Vallecascia, le politiche giovanili, i rapporti con la Pro Loco, l’informatica e la digitalizzazione, gli eventi; Giorgio Pettinari, consigliere, che si occuperà della frazione Vissani, di eventi, energie rinnovabili, gemellaggi. Giampiero Virgili, consigliere, sarà il capogruppo di maggioranza, con delega alla frazione di Sambucheto, alle attività produttive e allo sport. Infine, Tristano Grandinetti, consigliere con delega a Capoluogo, rapporti con la Pro loco, lavoro e sviluppo economico, bellezza. Poi, nella seconda fase del mandato, dal 2027 al 2029, usciranno dalla giunta Katia Acciarresi e Paolo Carnevali, amministratori già dal 2014. Barbara Vecchi diventerà vicesindaco, Ilaria Matteucci sarà confermata assessore. Con loro in giunta troveranno posto Cristian Bonfigli e Giampiero Virgili, mentre resteranno consiglieri Giorgio Pettinari e Tristano Grandinetti (che diventerà capogruppo di maggioranza). Il nuovo Consiglio comunale si riunirà per la prima volta martedì 25 giugno (ore 21) nell’auditorium di San Marco. Mauro Grespini