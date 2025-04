Ecco "Le difettose", il monologo di Grimalda al teatro Gasparrini

Sabato, alle 21.15 al teatro Gasparrini di Appignano, va in scena "Le difettose". Tratto liberamente dal romanzo di Eleonora Mazzoni, con la regia di Serena Sinigaglia, è uno spettacolo in cui Emanuela Grimalda (foto), in un unico monologo interpreta con sensibile lucidità sette diversi personaggi. "Ho letto il romanzo e ho pensato che la storia che raccontava mi riguardasse non solo come donna, ma come cittadina – ha spiegato l’attrice –. Volevo raccontare il desiderio di Infinito di cui il desiderio di un figlio è parte, ma che appartiene a tutti. Donne e uomini". Il monologo racconta il mondo di Carla, e di tutte le donne che desiderano diventare madri senza riuscirci. Alla fine talk con il pubblico a cui parteciperanno anche Simonetta Paradisi, direttore artistico del Festival di Smerillo "Le parole della montagna", e Deborah Pantana consigliera alle pari opportunità della Provincia.