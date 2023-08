Ecco le moto d’epoca Ricci sarà la madrina

Sarà l’attrice romana Sara Ricci (nella foto) a fare da madrina d’eccezione per la 27° edizione della Rievocazione del Circuito Del Chienti e Potenza. Il club CaemLodovico Scarfiotti inaugura così il format di tre giornate, che si aprirà oggi con la concentrazione dei primi motociclisti presso il Resort Hotel Borgo Lanciano a Castelraimondo. Domani l’intenso programma continuerà con un itinerario che toccherà Pioraco, Fiuminata, Passo del Cornello e Nocera Umbra. Nel pomeriggio la carovana a due e tre ruote si dirigerà verso Colfiorito, Serravalle del Chienti, i Piani di Montelago poi si Sefro e Pioraco per rientrare a Borgo Lanciano dove si terrà la Cena di Gala nelle sale "Chienti e Potenza" dell’Hotel. La giornata di domenica sarà dedicata alla Rievocazione del Circuito: la partenza è stata trasferita a San Severino, poi i motociclisti affronteranno le impegnative curve verso Serrapetrona, per toccare Belforte del Chienti, Caccamo e raggiungere Tolentino. Da Piazza della Libertà i partecipanti riprenderanno il cammino verso San Severino e Castelraimondo per la conclusione dell’impegno cronometrico di abilità, con premiazioni e saluto dello staff organizzatore presso il ristorante Villa Fornari di Camerino.