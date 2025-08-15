Ecco "Le parole non dette". Il libro di Giuseppe Bonavina

Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
LUCIA GENTILI
Cronaca
Dopodomani, alle 18, all’auditorium Sant’Agostino di San Ginesio, il dottor Giuseppe Bonavina, medico specialista in neurologia – che vive ed esercita a Bologna all’ospedale di Montecatone, Centro di Neuroriabilitazione – parlerà del suo recente libro "Le parole non dette. Un racconto sulla demenza". Interverranno, tra gli altri, Giuseppe Monaldi, responsabile de "La Casa nel Cuore" di Pian di Pieca, e la dottoressa Elisa Baldoni, medico fisiatra. L’evento è organizzato dall’associazione Selìfa.

"Viviamo più a lungo; nella nostra società che invecchia è in continua crescita il numero delle persone affette da demenza – dice lo stesso autore –, crescono i bisogni, quelli dei malati e nondimeno quelli di chi li assiste; cresce il bisogno di non sentirsi soli. Persone fragili che nonostante la malattia mantengono una ricca affettività: essi sono sempre comunque raggiungibili attraverso i canali emozionali. Non arrendiamoci alla distanza che le demenze creano fra chi ne è affetto e il mondo circostante, riconosciamo i segnali iniziali, manteniamo aperti i canali di comunicazione percorribili, rispettiamo fin dove possibile le scelte, la sofferenza e la dignità della persona malata. Riconoscere dignità al malato che perde la memoria vuol dire non appiattirlo su quest’ultima definizione, ma dare valore ai suoi, a volte impalpabili ricordi, alle sue passioni e competenze. Prendiamoci sempre cura del malato e dei nostri cari, poiché anche nella demenza non si è davvero senza mente. E tutti avrebbero diritto di guarire, se si può, ma soprattutto tutti e sempre hanno il diritto di essere curati al meglio".

