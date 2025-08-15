Ecco "Le parole non dette". Il libro di Giuseppe Bonavina

Dopodomani, alle 18, all’auditorium Sant’Agostino di San Ginesio, il dottor Giuseppe Bonavina, medico specialista in neurologia – che vive ed esercita a Bologna all’ospedale di Montecatone, Centro di Neuroriabilitazione – parlerà del suo recente libro "Le parole non dette. Un racconto sulla demenza". Interverranno, tra gli altri, Giuseppe Monaldi, responsabile de "La Casa nel Cuore" di Pian di Pieca, e la dottoressa Elisa Baldoni, medico fisiatra. L’evento è organizzato dall’associazione Selìfa.

"Viviamo più a lungo; nella nostra società che invecchia è in continua crescita il numero delle persone affette da demenza – dice lo stesso autore –, crescono i bisogni, quelli dei malati e nondimeno quelli di chi li assiste; cresce il bisogno di non sentirsi soli. Persone fragili che nonostante la malattia mantengono una ricca affettività: essi sono sempre comunque raggiungibili attraverso i canali emozionali. Non arrendiamoci alla distanza che le demenze creano fra chi ne è affetto e il mondo circostante, riconosciamo i segnali iniziali, manteniamo aperti i canali di comunicazione percorribili, rispettiamo fin dove possibile le scelte, la sofferenza e la dignità della persona malata. Riconoscere dignità al malato che perde la memoria vuol dire non appiattirlo su quest’ultima definizione, ma dare valore ai suoi, a volte impalpabili ricordi, alle sue passioni e competenze. Prendiamoci sempre cura del malato e dei nostri cari, poiché anche nella demenza non si è davvero senza mente. E tutti avrebbero diritto di guarire, se si può, ma soprattutto tutti e sempre hanno il diritto di essere curati al meglio".