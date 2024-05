"Ecco le storie di chi agisce per il bene"

Abbiamo avuto l’imperdibile occasione di parlare con lo scrittore Ivan Sciapeconi, di origini maceratesi, che lavora come maestro di ruolo in una scuola primaria di Modena. Abbiamo letto e approfondito il suo libro, "40 cappotti e un bottone", dedicato alla Shoah, finalista al festival di Cannes per la selezione di storie meritevoli di essere sceneggiate, vincitore del premio città di Cuneo, selezione scuole, attribuito in precedenza a Murgia, D’Avenia, Volo e Galliano. È stato tradotto ed è in vendita in Francia, Spagna, Germania, Portogallo, Slovenia, Ungheria, Lituania, Danimarca e Olanda.

La storia è ambientata a Nonantola, in provincia di Modena, dove arrivano quaranta ragazzi e bambini ebrei scappati dalla Germania nazista che, grazie all’organizzazione di Recha Freier, cercano di salvarsi arrivando in Palestina. Per il suo primo romanzo Sciapeconi ha deciso di affrontare il tema della Shoah perché è rimasto molto colpito dalla vicenda che si è svolta proprio a Villa Emma. Ce la racconta inserendo come protagonista Natan, il ragazzo narratore in cui sono ancora vivi i ricordi del padre, di quando è stato trascinato via nella notte, dell’addio alla madre e al fratello più piccolo. A Nonantola, assieme agli amici, è accolto, accudito, da un paese intero: un mondo nuovo che sembra lontano dalla guerra e dalla violenza delle camicie brune. Lo scrittore ci spiega di essersi incuriosito a villa Emma dopo avere letto un trafiletto in un giornale, così è andato sul posto e ha iniziato a fare ricerche. Le sue parole, i suoi racconti ci hanno colpito e ci hanno trasportato nella trama del libro letto in classe Barbara Caterbetti e Laura Petrelli, le docenti di Lettere. La sua grande capacità di usare le parole e di renderle narrazioni ci ha fatto comprendere l’importanza di conoscere, attraverso la lettura, le storie che hanno cambiato il destino delle persone più indifese, quelle che non hanno più voce e che possono essere aiutate da persone "normali", semplici, che riconoscono cosa significa essere "giusti" e agiscono per il bene rischiando la propria vita.

Quello stesso giorno abbiamo potuto conoscere anche la vicenda che lo ha guidato alla scrittura del suo secondo libro, "Il nome che diamo ai colori", ispirato ai fatti veri che portarono a chiudere i cancelli del "manicomio dei bambini" di Casinalbo, nel 1972, in provincia di Modena, sei anni prima che la legge Basaglia sancisse la chiusura dei manicomi.

I ragazzi di Turbolento Teatro, guidati dal regista e attore Dino Donatiello, esperto che segue anche il nostro laboratorio teatrale pomeridiano che svolgiamo grazie a un progetto scolastico da tre anni, ci hanno presentato una breve ma evocativa e coinvolgente lettura scenica tratta dal libro.

Irene Sabbatini 3ªC

e Miriam Romano 3ªD