Ecco "Lezioni di Mare". L’identità marinara in sette appuntamenti

Sette appuntamenti in programma (dal 7 al 20 settembre) per la terza edizione di "Lezioni di Mare", una manifestazione culturale che si innerva sul tessuto storico-sociale dell’identità "civitanovese-marinara". Una prosecuzione dell’estate, celebrando il legame della "comunità" con le proprie radici territoriali. Il progetto è stato presentato ieri a Palazzo Sforza. Ideato e curato da Veronica Petrelli de l’Associazione "Cibo&Benessere", si prefigge di "diffondere conoscenze e suggestioni ispirate al e dal mare", consegnandole alla cittadinanza da esperti conoscitori dei singoli temi approfonditi. Quest’anno location con "formula diffusa" alla Sala Cecchetti della biblioteca Zavatti, nel all’Auditorium del Liceo Da Vinci, passando per la spiaggia e l’area portuale. Tappe nel borgo marinaro e al Cristo Re, chiesa storicamente dei pescatori con il suo faro in cima al campanile. "Siamo orgogliosi di poter contare sul rinnovato patrocinio degli enti già coinvolti nelle prime due edizioni: Associazione Nazionale Marinai d’Italia (Anmi) ed Il Madiere (Unione Diportistica Civitanovese), che insieme al Comune di Civitanova, costituiscono la struttura portante che ha reso possibile lo sviluppo del progetto", ha sottolineato Mauro Garbuglia, presidente di Cibo&Benessere, nonché di Edizioni Nisroch. Coinvolti quest’anno anche la parrocchia San Pietro-Cristo Re , il Centro Studi Civitanovesi, l’Istituto Leonardo Da Vinci, il Club del Libro Il Faro Verde, Gossip Cocktail Lab, in sinergia con Bottega Malatini.

Di grande rilevanza saranno gli interventi dello scrittore e sceneggiatore Ubaldo Sagripanti (la donna ed il mare) e di Roberto Regnoli ("Il postino del mare"), invitato speciale da fuori regione dell’edizione 2025. Quanto alle aree tematiche proposte, la salita alla torre campanaria di Cristo Re (prof. Alvise Manni) sarà motivo di esplorazione storico-geografica del territorio. Gli incontri interattivi delle letture in spiaggia e degli assaggi a base di cocktail ed essenze mirano ad ispirare suggestioni e a coinvolgere la sfera personale più emotiva. Una vera e propria lezione di fisica sulle imbarcazioni a vela e il moto dei fluidi è la proposta che strizza l’occhio ai giovani studenti del liceo a indirizzo scientifico – ha sottolineato il prof. Giorgio Balboni, neo-presidente de Il Madiere – un momento di formazione nozionistica aperto comunque a tutta la cittadinanza. Una sorprendente raccolta di messaggi in bottiglia, esposti in reperti originali, offrirà la possibilità di ammirare un ricco patrimonio umano di sentimenti senza tempo. In ultimo, ma come incontro di apertura della rassegna, l’appuntamento conviviale con assaggi di teoria e cucina per dare avvio insieme, organizzatori e partecipanti, all’avventura della terza edizione dell’evento. Il Presidente della commissione cultura Gianluca Crocetti ha sottolineato l’importanza della sinergia pubblico-privato nelle iniziative civitanovesi. L’intero programma dopo il 7 si svolgerà sabato 13 (Sala Cecchetti ore 17.30), Gbeach ore 21.15, domenica 14, giovedì 18, sabato 20 (Biblioteca Zavatti).