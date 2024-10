Ecco "Libri in festival", premiati i vincitori del contest fotografico

"Le biblioteche sono custodi della memoria e i libri sono esercizi di libertà". Con l’intento di riaffermare tali principi, sottolineati da Laura Vagni, delegata per il Sistema Bibliotecario di Unimc, si è svolta ieri alla Sala Sbriccoli di piazza Oberdan, la manifestazione "Libri in festival", che ha fatto da prologo a "Books Up", fiera dell’editoria universitaria, in programma oggi e domani alla Biblioteca didattica di ateneo. Per l’occasione è stata allestita la mostra "La colomba e la fenice: simboli di pace e rinascita nelle marche tipografiche del XVI secolo" e Clementina Fraticelli ha presentato la pubblicazione "Percorsi di lettura sulla pace e sulla giustizia". Il rettore John McCourt ha premiato gli studenti Elena Paniccià, Facundo Pamiro Corrente, Luigi Vaccaro, Mavi Castellana, Serena Cinquepalmi e Giacomo Paoletti, vincitori del contest fotografico "Bliblioscoop", che ha avuto a oggetto il tema dell’incontro e della scoperta in biblioteca.