Ecco l’impegno per la città dei Comitati di Quartiere

Il calendario di gennaio segna un momento cruciale per i quartieri di Recanati chiamati a confrontarsi con l’amministrazione su progetti e iniziative che delineeranno il futuro delle comunità locali. Tra riunioni e decisioni attese da tempo, l’attenzione dell’assessore Maurizio Paoletti si concentra su temi che intrecciano socialità, inclusione e sostenibilità. Tutto pronto per l’assemblea generale del Comitato Rione Mercato, in programma sabato 25 gennaio alle 17 nel teatrino parrocchiale. Al centro del dibattito, la gestione dell’area verde e del centro sociale di via degli Alpini, ex Club Aquila, un progetto già approvato dalla precedente amministrazione. Tra le novità c’è la collaborazione con l’associazione Omphalos, volta a promuovere l’inclusione lavorativa dei giovani affetti da autismo. Con i lavori ormai completati, si attende ora un piano condiviso che traduca l’idea progettuale in una realtà operativa. Il comitato di quartiere di Castelnuovo, invece, presieduto da Nikla Cingolani, si riunirà venerdì 31 gennaio per affrontare un tema scottante: la viabilità della zona. Porta d’Osimo, ormai una bretella nevralgica per i collegamenti verso Ancona e la zona industriale di Sambucheto, è al centro di un acceso dibattito. L’obiettivo è trovare una soluzione che coniughi le esigenze dei residenti con quelle degli automobilisti, senza sacrificare la qualità della vita. Entro l’anno si prevede la formalizzazione dell’accordo con il Comitato di quartiere di Montefiore, che avrà il compito di gestire le attività di valorizzazione del Castello: un progetto ambizioso che punta a trasformare il patrimonio storico in un volano per il turismo e la cultura locale. La giunta ha prorogato per altri tre anni le convenzioni con diversi comitati di quartiere, garantendo contributi economici in cambio della manutenzione di aree verdi, attrezzature e arredi urbani, oltre all’organizzazione di eventi. Tra i beneficiari spiccano il Centro Sociale Mazzoni (4.500 euro annui per la gestione dell’area di via Maestri del Lavoro) e il Centro Acli Bagnolo (3.000 euro per la cura di spazi verdi e attrezzature sportive). Particolare attenzione è stata riservata al neonato Comitato di Quartiere di Montemorello, che include i luoghi leopardiani e l’ospedale Santa Lucia. Con un contributo di 1.000 euro, si impegna a preservare i beni architettonici e a promuovere iniziative per valorizzare uno dei luoghi simbolo della città.

Antonio Tubaldi