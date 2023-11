Ecco l’olivo più antico della provincia. Ha più di 200 anni

Un olivo presente nell’azienda agricola Giordano Giampaoli di Potenza Picena, risulta il più antico della provincia di Macerata. Per la precisione, la sua esistenza si attesta tra i 229 e 232 anni or sono. Lo ha stabilito l’analisi al radiocarbonio effettuata dall’Istituto di Bioscienze e Biorisorse del Cnr di Perugia, che nella sua relazione ha sottolineato un dato importante, ossia che "non proviene da innesto, in quanto il profilo genetico del campione raccolto dalla chioma corrisponde al pollone basale".

L’ultracentenario olivo appartiene tra l’altro alla varietà della Mignola, molto diffusa nelle Marche. Ma non si tratta di un caso isolato, perché sulla vallata dell’Asola ci sono almeno un centinaio di olivi di specie diverse (come la raggia, lo zampello, il nebbio), che superano i due secoli di vita. Perciò, quel luogo è stato classificato come oliveto monumentale. Infatti, proprio il Cnr ha aggiunto sulla relazione: "Nello stesso oliveto sono presenti altre piante che, sulla base delle dimensioni del fusto, possono ritenersi coetanee a quella analizzata". Fatto sta che l’oliveto potentino rappresenta oggi un importante patrimonio bio-naturalistico, che il proprietario Giordano Giampaoli intende mettere a disposizione delle scuole.

"È un oliveto che, verosimilmente, è stato messo a dimora dalla famiglia Buonaccorsi la cui settecentesca villa è a poche centinaia di metri – ha precisato lui –. In questa valle insiste una sorta di microclima che favorisce l’insediamento di alberi da frutto, tant’è che accanto all’oliveto cresce anche un rigoglioso agrumeto. Inoltre, abbiamo la fortuna di avere in loco una preziosa sorgente naturale". L’idea di un percorso aperto al pubblico con visite guidate tra le biodiversità presenti nell’azienda Giampaoli è stata sottoposta al sindaco Noemi Tartabini, che ha già effettuato un primo sopralluogo.