Ecco Macerata Racconta. Dagli incontri ai laboratori, le istruzioni per prenotarsi

Parte lunedì la 15esima edizione di Macerata Racconta. L’organizzazione raccomanda l’arrivo in anticipo agli eventi: per quelli che si svolgeranno al teatro Lauro Rossi è necessario munirsi di biglietto d’ingresso omaggio con assegnazione del posto da ritirare alla biglietteria dei teatri di piazza Mazzini, aperta dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30, dal giorno prima degli spettacoli, quindi Enrico Galiano (foto) dal 29 aprile e Ascanio Celestini dal 2 maggio. I posti per il laboratorio di narrazione di Andrea Perdicca del 2 maggio alla Mozzi Borgetti sono esauriti ma è stata aperta una lista d’attesa, mentre per l’incontro di formazione con Silvia Vecchini, martedì alle 17 al museo della scuola in via Carducci, c’è ancora possibilità di iscriversi. Lunedì alle 18 è previsto il taglio del nastro per la mostra fotografica "Macerata racconta… Macerata", che ripercorre l’eredità di progresso a 120 anni dall’Expo regionale marchigiana, presentando la città nei suoi aspetti politici, economici, sociali e urbanistici. La mostra, a cura di Francesca P. Tesei con la collaborazione di Giorgio Tassi, Antonio Migliorisi e Ivana Schiaffi sarà visitabile fino al 4 maggio dalle 16 alle 20. Sempre lunedì, alle 18.30 alla Mozzi Borgetti, Piero Marrazzo, introdotto da Valerio Calzolaio, presenterà il suo libro "Storia senza eroi". Giornalista, conduttore televisivo e inviato del Tg2, dopo l’esperienza in politica come presidente della Regione Lazio è tornato a fare giornalismo, realizzando documentari ed inchieste per Rai 3. Nel suo ultimo romanzo "Storia senza eroi" racconta i giorni, le azioni e i ricordi di un uomo che ha vissuto una stagione fondamentale della politica italiana. Sempre lunedì, alle 21.15 al teatro della Filarmonica, ospite di Macerata Racconta sarà invece Cesare Catà con "Addio cavaliere! Filosofia e destino del corteggiamento", una lezione spettacolo tratta dal suo ultimo libro, una visione erudita e ironica, spericolata e inattuale del concetto di corteggiamento. Catà è filosofo e performer teatrale, si esibisce regolarmente in lezioni-spettacolo dedicate a Shakespeare, agli antichi miti, alle fiabe folkloriche e ai grandi classici della letteratura moderna.