Ecco "Miss Blumare 2024". Una sfida lunga sette giorni

Un sogno lungo sette giorni per cinque giovani bellezze marchigiane, pronte a sfidarsi per il titolo nazionale di Miss Blumare 2024. Da martedì, infatti, Tayra Garcia Valdiviezo, Sofia Cardinali, Emma Calí, Denise Villani e Giorgia Luzi si imbarcheranno sulla lussuosa nave Msc Fantasia, in partenza da Civitavecchia, per una crociera che le condurrà tra le meraviglie d’Italia, Francia e Spagna. A capitanare il gruppo sarà Tayra Garcia Valdiviezo, 16 anni, di Recanati, che ha conquistato il titolo di Miss Blumare Marche 2024 durante la finale regionale tenutasi al Cori Caffè di Montecosaro.

La giovanissima, di origini latinoamericane, è pronta a rappresentare con orgoglio le Marche, assieme a Sofia Cardinali, 17 anni, di Porto San Giorgio (2ª classificata), Emma Calí, 21 anni, di Ancona (3ª classificata), Denise Villani, 14 anni, di Loreto (4ª classificata) e Giorgia Luzi, 19 anni, di Sant’Elpidio a Mare (5ª classificata). Un’altra recanatese si è fatta notare nella finale regionale delle Marche che si è svolta al Cori Caffé di Montecosaro: la 23enne Gaia Maria Bragoni, che si è guadagnata la fascia Special Miss Voto giuria popolare. Tayra, alunna del terzo anno di un indirizzo scolastico orientato al management sportivo all’Istituto Bonifazi di Recanati, ha espresso grande emozione per il suo traguardo. "Essere incoronata Miss Blumare Marche 2024 è stata una gioia immensa e inaspettata. Spero che questa esperienza mi aiuti a realizzare uno dei miei sogni più grandi: entrare nel mondo della moda", ha dichiarato la giovane miss, che sogna un futuro da modella o da criminologa.