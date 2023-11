"Ecco quello che gli uomini non dicono". Un’indagine tra stereotipi ed emozioni

Un’indagine sul mondo interiore maschile nato dalla necessità di fare una riflessione sui suoi stereotipi e sulle emozioni. Questo l’obiettivo del convegno "Quello che gli uomini non dicono: un viaggio tra stereotipi ed emozioni", organizzato nei giorni scorsi dall’assessorato alle Pari Opportunità del Comune, guidato dal vicesindaco Francesca D’Alessandro. Gli stereotipi di genere definiscono la mascolinità sulla base delle caratteristiche e delle qualità socialmente e culturalmente attribuite agli uomini ha ricordato lo psicologo Paolo Scapellato nel suo intervento dal titolo "Ruoli e stereotipi maschili oggi". Dei centri per uomini autori di violenza ha parlato, invece, Antonella Ciccarelli, psicologa e coordinatrice regionale del progetto dell’Ats 15, puntando l’attenzione sul fatto che non sempre è possibile recuperare l’uomo violento e sradicare in lui la cultura della violenza di genere ed è di conseguenza difficile inserirlo in un percorso di ravvedimento e consapevolezza. Infine la parola è passata ad Alberto Penna, autore de "Il manifesto delle emozioni maschili" in cui asserisce che "il manifesto per le emozioni maschili è il punto di arrivo di anni di riflessioni e confronti sui diversi comportamenti di uomini e donne. I cambiamenti positivi osservati nella clinica e nel mondo aziendale convergono intorno alle capacità relazionali e alle competenze emotive. Conoscere le proprie e altrui emozioni, capirle e usarle in modo meditato è una sorta di superpotere, ma alla portata di tutti".