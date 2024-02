Ecco "Renew Europe Macerata". Cogliandro lancia il comitato

Nasce il comitato "Renew Europe Macerata", guidato da Riccardo Cogliandro. Il comitato si compone di cittadini provenienti da diverse estrazioni politiche e associazioni con l’intento di condividere i valori europei e far conoscere il gruppo parlamentare europeo Renew Europe. "Si tratta – si legge in una nota – di un gruppo politico liberale riformista costituito il 4 luglio 2019 a seguito delle elezioni europee del 2019 dal Partito dell’alleanza dei liberali e dei democratici per l’Europa (Alde) e dal Partito democratico europeo (Pde). Renew Europe è nata per una Europa ambiziosa e centrale nel mondo, per la creazione degli Stati Uniti d’Europa, per la costruzione di una difesa comune e perché sia all’avanguardia nell’innovazione e nella preservazione dell’ambiente, senza derive ideologiche". Il comitato lancia l’appello per la "sottoscrizione di un manifesto di valori e temi raccolti tra i giovani, gli adulti, i professionisti e le associazioni, per la costruzione anche a Macerata e provincia di un’opzione politica unitaria in vista delle elezioni europee. L’iniziativa è aperta all’adesione di tutti i partiti e movimenti dell’area riformista, liberale, repubblicana e di centro, inclusi i civici. Alcuni partiti e movimenti politici hanno già manifestato l’interesse ad aderire al comitato: i Liberali democratici europei Marche (Alde party); Italia Viva provincia di Macerata; il Pde Marche, (Partito democratico europeo)". Chi volesse unirsi al comitato può scrivere a riccardo.cogliandro@gmail.com.