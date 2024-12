Ecco "Ri-Belli 2025", il calendario della solidarietà

Sono sempre loro, un gruppo di amici buontemponi, a cui nel frattempo se ne sono aggiunti altri, che quest’anno, in nome della beneficenza, hanno indossato il tutù e si sono fatti fotografare nelle pose più classiche da far invidia al balletto della Scala. È dal 2016 che questo gruppo di amici, un po’ per gioco, un po’ per emulare calendari più famosi e artistici, hanno pensato bene di realizzare un proprio calendario, "Ri-belli 2025", che già è in bella mostra di sé in tutti i negozi recanatesi.

L’obiettivo è raccogliere fondi da destinare, in un gesto concreto di solidarietà, alle due realtà recanatesi impegnate nel mondo delle persone svantaggiate: il Villaggio delle Ginestra e il Centro diurno di Villa Teresa. Sono partiti vestiti da carpentieri, utilizzando attrezzature nei luoghi tipici recanatesi, poi sono arrivati i Nobili del 1800 e successivamente i Contadini, seguiti da Grease e dai Marinaretti per finire con le Ballerine di quest’anno che si sono fatte immortalare dall’obiettivo di Cristina Affede niente meno che sul palco del teatro Persiani. Doveroso il ringraziamento alla ditta Eli e Tecnostampa che ne ha curato la veste grafica e stampa e all’amministrazione comunale per la disponibilità del teatro. "Un grazie a tutti coloro che vorranno contribuire alla realizzazione di piccoli sogni di ragazzi meno fortunati di noi".