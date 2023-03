Ecco "Simposio rosa", un ciclo di incontri per valorizzare le donne

È iniziato in occasione della Giornata internazionale della donna, il ciclo di incontri "Simposio rosa" incentrato sulle figure femminili nella storia, nella società, nella cultura e nella quotidianità, nato sotto l’egida dell’assessorato per le Pari Opportunità e che proseguirà fino alla fine dell’anno. Il primo appuntamento, intitolato "Il silenzio delle sirene" ha preso il via con i saluti istituzionali del vicesindaco Francesca D’Alessandro, del consigliere della Provincia con delega alle Pari opportunità Laura Sestili e di Sabrina De Padova, presidente del Consiglio delle donne. "Promuovere e valorizzare il contributo delle donne, sia nella vita quotidiana che nel mondo delle professioni, delle istituzioni, della cultura. Sono questi gli obiettivi che l’assessorato per le Pari opportunità si è prefissato con ‘Simposio rosa’", ha detto la D’Alessandro.